ما حكم تقديم المرأة صيام الستة البيض عن القضاء؟.. «البحوث الإسلامية» توضح

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال حول حكم تقديم المرأة صيام الستة البيض عن القضاء، وقالت الواعظة نجوى شبل، من واعظات الأزهر الشريف: الأفضل للمرأة أن تبدأ بقضاء فائتتها من أيام رمضان أولاً لأن هذه الأيام هي دين في ذمتها ودين الله أحق بالقضاء.

حكم تقديم المرأة صيام الستة البيض عن القضاء

وأضافت الواعظة عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه بعد قضاء المرأة ما فاتها من رمضان تصوم الست أيام من شوال.

وتابعت: أم إذا كان في ذلك مشقة على المرأة وخافت أن يؤدي بها صيام الستة البيض إلى فوت أجر صيام الذي قال عنه الرسول «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»، فلتقضِ الستة من شوال، مع الحرص على قضاء ما عليها من أيام رمضان قبل دخول شهر رمضان المقبل 2025.

الست من شوال

من ناحيتها، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنّ المرأة التي تقضي ما عليها من أيام رمضان، إن كان قضاءها ستة أيام فأكثر، يُحسب لها أنها قد صامت الست من شوال.

وأوضحت أنه يجوز للمسلم صيام الأيام الستة في شوال، مع تأخير قضاء ما عليه من رمضان، بشرط أن ينتهي من القضاء قبل حلول رمضان التالي.