مؤلف حق عرب يكشف السبب الحقيقي وراء نجاح المسلسل (فيديو)

كشف محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الذي جرى طرحه في شهر رمضان الماضي، وحقق مشاهدة عالية ومتابعة من الجمهور على مدار 30 حلقة، السبب الحقيقي وراء نجاح العمل الدرامي.

السبب الحقيقي وراء نجاح مسلسل حق عرب

ونشر «حمدان» مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال عزومة وفاء عامر لأبطال العمل، وعلّق قائلاً: «عايزين تعرفوا سر نجاح مسلسل حق عرب؟ اتفرجوا على الفيديو ده، الكيميا والحب اللي بين كرو المسلسل لازم يكون نتيجته نجاح».

وهنأ محمود حمدان الجمهور بمناسبة عيد الفطر: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علي الجميع يارب».

أحداث مسلسل حق عرب

واعتمد مسلسل حق عرب على التيمة الشعبية المليئة بالصراعات بين أبطاله، من خلال حبكة درامية مميزة طوال الـ30 حلقة، بينما انتهت أحداثه بنهاية سعيدة عبر زواج عرب السويركي الذي جسده الفنان أحمد العوضي، من أنغام التي جسدتها الفنانة كارولين عزمي، بعد أن قضى القدر كلمته، وتمّ تصفية حساباته مع كل من أذاه سواء بالقتل أو السجن.