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دراما المتحدة

وليد فواز: المسرح «جيم» الممثل.. واستخدمت 3 أبعاد في حق عرب وجودر

كتب:

محمد عزالدين
12:50 ص | السبت 13 أبريل 2024
وليد فواز

وليد فواز

قال الفنان وليد فواز، إنّ اختلاف أدائه في دور الشر في مسلسلي «حق عرب» و«جودر» يرجع في الأساس إلى كونه ممثل مسرح، مردفًا: «جيلي دائمًا ما يقول إن المسرح هو جيم الممثل، إذ يجعل نفسك طويلا ودائًما في لياقة تمثيلية واضحة، حتى وإن كنت على دكة الاحتياط».

وليد فواز في حق عرب وجودر

وأضاف «فواز»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسرح علمه كيفية صنع شخصية، واستخدم ثلاثة أبعاد للشخصية في مسلسل «حق عرب» و«جودر»، فهناك البعد الخارجي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي.

وأوضح أن البعد الاجتماعي يتمثل في التحضير للشخصية ووضع الممثل نفسه في الشخصية التي يؤديها، واللاشعور المسماة بـ «المنح الربانية»، والبعد الخارجي يتمثل في طريقة ارتداء الممثل للملابس التي تؤديها الشخصية حسب طبيعتها، وهذا قرار الممثل مع المخرج ومصممي الأزياء، بينما البعد النفسي المجال لا يتسع لشرحها لكن تتمثل في خبرة السنوات.

ووجه التحية للفنان نور الشريف، قائلا: «ربا فينا كلنا مدرسة الوعي، والقراءة والفهم لأن بهما ستعرف تعبر».

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