بعد نجاح مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.. هل يوجد جزء ثان؟

تمكن مسلسل حق عرب من تحقيق نجاح جماهيري كبير في الموسم الرمضاني 2024، من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتقليده لشخصية عرب السويركي التي جسدها الفنان أحمد العوضي، في إطار شعبي أكشن.

حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتساءل الجمهور عن وجود جزء ثان من مسلسل حق عرب خاصة بعد ارتباطه بشخصياته وتعلقه به، ليوضح مؤلف العمل محمود حمدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يفضل أجزاء ثانية من العمل الفني خاصة بعد تحقيقه نجاح كبير، ويعتبر ذلك استثمارًا للنجاح، مشيرًا إلى أنه ينوي تقديم عمل جديد بفكرة مختلفة تنال إعجاب الجمهور أيضًا.

قصة ونهاية أحداث مسلسل حق عرب

وتناول مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، قصة عرب السويركي وهو شاب من حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، ومشهور بين أهالي منطقته بالشهامة والرجولة والقوة، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب ويواجه تحديات وصراعات لا حصر لها مع أقرب الناس إليه، ليدخل في تحدي كبير مع نفسه لاسترداد حقوقه، وحرب معلنة مع والده المعلم عبدربه الذي رباه وعلمه أصول تجارة الأخشاب ولم يكن يعلم كلاهما حقيقة علاقتهما، وانتهت أحداثه بتصفية الحسابات.

وشارك في بطولة مسلسل حق عرب أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.