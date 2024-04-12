7 نصائح من هيئة الدواء عند تناول الفسيخ والرنجة.. تجنب المشروبات الغازية

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح المهمة عند تناول الفسيخ أو الرنجة​، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة.

نصائح تناول الرنجة والفسيخ

جاءت النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة:​

- اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

​- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.

​- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.​

- تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني.

​- تجنب المشروبات الغازية.

​- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

​- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.​