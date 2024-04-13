نهاية الحشاشين لوحة بعنوان نهاية الأكاذيب.. تليق بغرور حسن الصباح

مازالت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين حديث واهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن النهاية المأساوية لحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، أخطر طائفة في القرن الحادي عشر، إذ ظهر وحيدًا في حالة ضعف نفسي شديد وكأنه مصاب بالخرف والهذيان، وظل يسأل نفسه من أنا؟

نهاية أقسى من القتل

ورأى الناقد الفني محمود عبد الشكور، أن المشهد الأخير من مسلسل الحشاشين جاء ليغلق قوس الأكذوبة، حيث يموت من لقب نفسه بأنه «صاحب مفتاح الجنة»، وهو يهذي ولا يعرف شيئا بعدما كان يظن نفسه بحر المعرفة، وهي نهاية أقسى من القتل حيث يعود جاهلا من جديد يصبح عقله مصدر عذابه بعد أن كان مصدر قوته، غارقًا في الظلام مثل جثة على قيد الحياة، مضيفًا: «الحلقة كلها عظيمة المشهد الأخير من أفضل وأجمل النهايات.. وتليق بغرور حسن الصباح وتليق بالمسلسل العظيم».

وأضاف «عبد الشكور» في تصريح لـ «الوطن»، أن مخرج العمل بيتر ميمي أبدع في إخراج نهاية زعيم الحشاشين بتلك الطريقة، إذ حمل الكادر الأخير سخرية قاسية بالصورة وبالنور والظل، وكأنها لوحة عظيمة بعنوان نهاية الأكاذيب.

إبداع الفنان كريم عبد العزيز

واعتبر الناقد الفني أداء الفنان كريم عبد العزيز في المشهد الأخير من أعظم وأهم لحظاته كممثل، فظهر إبداعه في تعبيرات نظرة العين التي جمعت بين السؤال والهزيمة والذهول والألم العميق، كما أتقن ظهور الشخصية كجثة هامدة من خلال الأداء بنبرة صوت واحدة وواهنة، مضيفًا: «موهبة عظيمة، وامتلاء كامل بالشخصية، فكأنه هي بتمامها».

يُذكر أن مسلسل الحشاشين مستوحى من قصة وقعت في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح زعيم أخطر طائفة دموية في التاريخ، وتناول أحداثًا تاريخية حول هذه الجماعة السرية وإرهابها واغتيالاتها للشخصيات البارزة.

وجمع مسلسل الحشاشين مجموعة كبيرة من الفنانين من مصر والوطن العربي بجانب كريم عبد العزيز من بينهم نيقولا معوض، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، وإسلام جمال، عمر الشناوي وسامي الشيخ.