بلاغ يتهم «بيكا وشاكوش وكمال» بتزوير اللوحات المعدنية لسياراتهم

قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغا رسميا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، بعد ظهورهم في كليب أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقاما غير حقيقية ومدون عليها أسمائهم، ما أوحى للجمهور أن لهم نفوذا غير حقيقي.

محفوظ: بيكا وشاكوش وكمال هاجموا الجمهور

وتضمن بلاغ «محفوظ» لنقابة الموسيقيين، قيامهم بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه منتقدي سلوكهم غير القانوني، ما يخالف قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، كما يخالف نص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، بأن تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 جنيه، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز فيها التصالح.

محفوظ يطالب بفتح تحقيق عاجل

واستطرد أن هذا السلوك يعاقب عليه وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وإساءة استعمال الإنترنت وفق نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018، وطبقا لنص المادة 40 من قانون المهن الموسيقية، فإن نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني للنقابة الموسيقيين مما يجوز اختصامه قانونا.

وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيق في هذا الأمر، وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفة نقابه الموسيقيين، وتوقيع العقوبات الإدارية الملائمة ضدهم، والتي تبدأ من الإنذار حتى الشطب، وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائيا عما أسند اليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.