«التنمية الحضرية»: مدينة «الخيالة» منطقة سكنية متكاملة الخدمات

تعد «الخيالة» مدينة سكنية متكاملة أنشأتها الدولة لتساعدها في استيعاب سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة من سور مجرى العيون ومصر القديمة؛ لتحقيق الحياة الكريمة والآمنة لهم، بعيدًا عن العشوائيات، وتشهد منطقة مصر القديمة أعمال تطوير كبيرة، حيث يعمل صندوق التنمية الحضرية على تطوير المنطقة التراثية وإعادة المنظر الحضاري لها.

طريقة حجز الوحدات السكنية للصندوق

ومن جانبه أوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، طريقة حجز الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، هي عن طريق الاتصال بالخط الساخن للصندوق وهو 15444 ويقوم بالرد أحد ممثلي خدمة عملاء الصندوق، أو عن طريق التوجه لمقرات المشروعات ومعاينة الوحدة على أرض الواقع، مؤكدًا وجود شركة مسوقة لأعمال الصندوق في مشروعاتها بمختلف المحافظات، وتستقبل المواطنين وتساعدهم في معاينة الوحدات السكنية راغبي حجزها.

الخيالة مدينة كاملة المرافق والخدمات

ولفت إلى أن مدينة الخيالة مدينة كاملة المرافق والخدمات، حيث يتوفر بها مركز طبي للكشف على أهالي المدينة، إلى جانب وجود مدرسة تعليمية، ومخبز ومسجد وكنيسة، وووحدة للإطفاء والحماية المدنية، ومكتب بريد بجانب الاهتمام بأعمال النظافة داخل المدينة، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين.