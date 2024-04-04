«التنمية الحضرية»: مشروع إحياء وتطوير القاهرة التاريخية ممتد حتى 2030

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل على مشروع إحياء القاهرة التاريخية، بما فيها من مناطق "القاهرة الخديوية، القاهرة الفاطمية، القاهرة العباسية"، لإعادة الرونق التاريخي للقاهرة الخديوية.

تطوير المناطق التاريخية وإعادة شكل المناطق التراثية

وأوضح، خالد صديق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع إحياء وتطوير القاهرة التاريخية ممتد حتى عام 2030؛ لضخامة المشروع ولأهمية المنطقة التي يتم العمل فيها، موضحًا أن المناطق التي يعمل الصندوق على تطويرها هي: «مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، حارة الروم، والحسين».

وأضاف أن الصندوق يعمل على تطوير واجهات المباني القديمة، وتطوير المناطق التاريخية وإعادة شكل المناطق التراثية، مؤكدًا أن الصندوق يعمل بحرص شديد حرصًا على المناطق التراثية التاريخية بالقاهرة التاريخية، لذلك العمل ممتد في المشروع حتى عام 2030.

فتح فرص للمستثمرين للمساعدة في تطوير القاهرة التاريخية

وأضاف المهندس إيهاب حنفي، المحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق عمل على فتح فرص للمستثمرين؛ للمساعدة في عملية التطوير، مؤكدًا أن المستثمرين يعملون تحت مظلة الصندوق ووفقًا لاشتراطاته التي يحددها الخبراء والاستشاريون للحفاظ على الواجهة التراثية للقاهرة التاريخية.