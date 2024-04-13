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دراما المتحدة

تنبيه مهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تدريبات الترقي

كتب:

أميرة فكري
11:02 ص | السبت 13 أبريل 2024
الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية للمعلمين

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنبيهًا مهمًا وعاجلًا بشأن تنفيذ تدريب الترقي للمعلمين 2023/2024، لأعضاء هيئة التعليم من فئة «معلم أو معلم أول» ممن لم يتمكنوا من الدخول علي منصة المعلم . 

أخر موعد لتنفيذ تدريبات الترقي للمعلمين 

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقي من فئة «معلم أو معلم أول» بسرعة الدخول علي الموقع الرسمي للأكاديمية منصة المعلم، وتنفيذ تدريبات الترقي، مؤكدا سرعة إنهاء إجراءات التدريب والاختبار للترقي قبل يوم 15 أبريل الجاري. 

 

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