مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: مصر حققت نهضة غير مسبوقة في التعمير

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في إفطار الأسرة المصرية، كان بمثابة تجديد وتأكيد أولويات العمل الوطني خلال الولاية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادي على رأس أولوياتها، إذ أكد الرئيس السيسي استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي واستمرار دفع القطاعات الانتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

المحور الاقتصادي على رأس أولويات الرئيس السيسي

وقال «محسب» إنّ الدولة في عهد الرئيس السيسي تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة على مستوى البناء والتعمير وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير المواني، إلي جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية، أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز في الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء على صعيد الصحة والتعليم والسكن، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على بناء الإنسان وأنّ المواطن البسيط يأتي على رأس أولوياته.

وشدد على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن استمرار مصر في سياسات الاتزان الاستراتيجي، الذي تنتهجه مصر في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، وترتكز على مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.