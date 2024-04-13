يوم كامل بـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان «فسحة» الأسر السكندرية بالعيد

تحظى حديقة الحيوان بالإسكندرية بأكبر نسبة إقبال خلال الأعياد ضمن أماكن الفسح بالمحافظة، ووصل عدد زوارها إلى 36 ألف شخص في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وزاد العدد في اليومين التاليين، إذ يقضي الأهالى فيها يوما كاملا من الساعة 7 صباحا موعد فتح الحديقة وحتى 5 مساء للاستمتاع ومشاهدة أنواع جديدة من الحيوانات، وذلك لأنها مكان الفسحة الأرخص على الإطلاق حيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

وقالت الدكتورة أمينة فتحى، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة الحديقة كانت تتوقع الأعداد الكبيرة من زوار حديقة الحيوان في عيد الفطر المبارك، ولذلك جرى رفع درجة الاستعداد، وتواجد سيارات إسعاف لأي ظرف طارئ.

آلاف الزوار يوميا لحدائق الحيوان

وأضافت أمل النجار المدير المالي لحديقة الحيوان بالإسكندرية، أن أعداد زوار حديقة الحيوان بالإسكندرية بلغت في اليوم الأول 36 ألف زائر، وكانت في اليوم الثاني والثالث 40 ألف زائر، ما يؤكد أن التطوير الذي تم بالحديقة وزيادة أعداد الحيوانات تسبب في زيادة الزائرين، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة تعمل دائما على المزيد من أعمال التطوير لرفع كفاءة الحدائق وزيادة متعة زوار الحديقة.

مزيد من التطوير لحدائق الحيوان

وأكد الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن جميع الحدائق على مستوى الجمهورية، استقبلت أعدادا كبيرة من المواطنين ومازالت الوزارة تسعى لمزيد من التطوير وجلب حيوانات جديدة لإرضاء المواطنين وزيادة إقبالهم على حدائق الحيوان.