هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟.. عالم أزهري يجيب

عيد الفطر هو موسم البهجة والسرور، وفيه يبدأ المسلمون في تبادل التهنئة وتوزيع العيدية، وهي عبارة عن مبلغ مالي يُهدى بين أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء، وبعض الآباء يأخذ عيدية طفله التي تُهدى إليه، ويستاءل البعض عن هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟.

هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟

وعن سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال ؟، قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأمر يجوز شرعا ولا حرج فيه، حيث إن الطفل لا ذمة مالية له، فضلا عن أنه في بعض الأحيان يقوم الأهالي بأخذ العيدية من الطفل وتوزيعها مرة أخرى وذلك بسبب سوء حالة الأسرة المادية أو أنهم غير مقتدرين.

وأوضح في إجابته على سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟، أن هناك حالة واحدة لا يجوز فيها القيام بهذا الفعل، وذلك حين يكون الطفل يتيما، لأن الطفل اليتيم يكون له ذمة مالية مستقلة.

هل يجوز أخذ عيدية الأطفال في الشريعة الإسلامية؟

وفي الإجابة عن سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟، أوضح أن البعض يرى أن مال الابن ملك لوالده، حتى لو كان الأب غنيا، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، فلو كان الأب غنيا لا يجوز له أن يعتدي على أموال ابنه وهو ما اتفق عليه الفقهاء، مشيرا إلى ما قاله الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله: «وإذا استهلك الرجل مالا لولده، وولده كبير، والرجل غنى، فإن أبا حنيفة- رضي الله عنه - كان يقول: هو دين على الأب». اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: 29)».