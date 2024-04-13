«التموين» تطلق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية

أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتبارا من 15 أبريل 2024.

الخدمة متاحة مجانا

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانا دون أي رسوم مطالبا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.

تحديث بيانات الأنشطة التجارية

وقال بيان صادر منذ قليل لجهاز التجارة الداخلية، إن البوابة الإلكترونية تقدم خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت من هـنـا، وأيضا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، وإثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليا طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

الحصول على الخدمات مجانا

وأوضح أن تلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانا إسهاما من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له «شركاتي»، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب «تحديث نشاط المنشأة»، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم اشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

وأشار بيان جهاز التجارة إلى إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضا عبر التواصل مع رقم الواتساب الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري 01063333504 والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.

كما يقدم هذا المساعد أيضا حزمة خدمات أخرى، مثل استدلال عن «الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات».

14 خدمة متاحة حاليا

ونوه جهاز التجارة الداخلية، أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل حاليا إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 37 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.