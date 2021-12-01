أسعار خدمات السجل التجاري.. تجديد وتأشير وقيد واستخراج نسخة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسوم على خدمات السجل التجاري بالتزامن مع إتاحة جميع خدمات السجل التجاري من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي، منذ أكتوبر الماضي وفقا للقرار الوزاري رقم 153 للعام الجاري 2021.

وتم توحيد الرسوم مقابل خدمات السجل التجاري، لجميع أنواع الشركات، دون الالتفات لنوع الشركة أو حجم رأس المال داخل مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وجاءت أسعار خدمات السجل التجاري التي تم العمل بها منذ أكتوبر الماضي كالتالي:

رسوم خدمات التجديد

أموال عادي : 110 جنيهات

أموال مضاعف: 160 جنيها

أشخاص عادي: 68 جنيها

أشخاص مضاعف: 76 جنيها

أشخاص أجانب عادي: 80 جنيها

فردي عادي: 104.5 جنيها

فردي مضاعف: 154.5 جنيها

رسوم خدمات التأشير

أموال: 70 جنيها

أشخاص: 64 جنيها

فردي: 62 جنيها

تأشير برسم قيد أموال: 61 جنيها

تأشير برسم قيد أشخاص: 69 جنيها.

رسوم خدمات القيد

أموال: 110 جنيهات.

أشخاص: 118 جنيها.

أشخاص أجانب: 130 جنيها.

فردي: 64 جنيها.

فرع أموال: 315 جنيها.

فرع أشخاص: 165 جنيها.

فرع فردي: 115 جنيها.

رسوم خدمات أخرى

مستخرج سجل: 105 جنيها

فرق ورق مستخرج: جنيهين.

شهادة بيانات: 55 جنيها.

دفتر جرد أو يومية: 405 جنيهات.

شهادة عدم التباس: 105 جنيهات.

توثيق الخارجية: 105 جنيهات.

اعتماد صور طبق الأصل: 255 جنيها.

شهادة سلبية: 25 جنيها.

استعلام: 25 جنيها.

استدلال: 25 جنيها

ويتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، 6 خدمات حكومية متعلقة بالسجل التجاري، على بوابة مصر الرقمية، ووفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة ومساعد أول وزير التموين، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة، قبل نهاية العام الجاري، ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة .

وتشمل الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري، والمتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية، طلب مستخرج من السجل التجاري، استعلام عن سجل التجارى، طلب تجديد سجل تجارى، طلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات ، إضافة منشأة مسجلة.