تعرف على تاريخ ميلاد صاحبة جملة «هو إحنا في التسعينات؟».. فنانة صاعدة

«أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها هو إحنا في التسعينات!»، جملة قالتها جيسيكا حسام الدين التي تجسد شخصية «أمينة» لشقيقها «شريف» الذي يجسد شخصيته حمزة دياب في مشهد ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1، مستنكرة اعتراضه على تصرفاتها، ما أصاب مواليد هذا الجيل بصدمة، حتى احتل المشهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي صاحبة جملة «هو إحنا في التسعينات؟»

الفنانة الصاعدة صاحبة الجملة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1، أثارت فضول مواليد جيل التسعينيات حول تاريخ ميلاد جيسيكا حسام الدين وعمرها الحقيقي، بعدما صنّفت مواليد هذا الجيل بالكامل بكونهم ينتمون إلى الجيل القديم، وقالت لشقيقها في المشهد: «إيه الأوفر ده يا شريف؟».

وبحسب الصفحة الرسمية لجيسيكا حسام الدين على موقع تبادل الصور والفيديويهات إنستجرام، فهي من مواليد يناير 2010 وتبلغ من العمر 14 عامًا، بدأت التمثيل في طفولتها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل «ليه لأ؟!» عام 2020، ومسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» عام 2021، كما شاركت بالتمثيل في فيلم «the goat» والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

حصلت «جيسيكا» على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان بوسطن السينمائي عن دورها في فيلم «كيرة والجن»، بدأت التمثيل في سن السادسة من عمرها، وشاركت في العديد من الإعلانات التلفزيونية، ويتابعها على إنستجرام أكثر من 150 ألف شخص.

جيسيكا بدأت من عروض «أمين وشركاه»

وبحسب تصريحات تليفزونية، فإنّ «جيسيكا» أيضًا لها خبرات تمثيلية سابقة، بدءًا من المشاركة مع الفنان أحمد أمين في مسرحية «تربية العيال» ضمن عروض «أمين وشركاه»، كما شاركت أيضًا في تصوير اسكتشات البرنامج مع شقيقها التوأم جيفارا، بالإضافة إلى تقديم دور «ياسمين» في مسلسل «بخط الإيد»، وشاركت صاحبة الـ14 عامًا أيضًا في مجموعة من الإعلانات المصرية والسعودية.

وتُجسد جيسيكا حسام الدين في مسلسل كامل العدد +1، شخصية «أمينة»، وهي فتاة في عمر المراهقة تعاني من مشاكل نفسية بسبب زواج وانفصال والدتها أكثر من مرة، وابتعاد والدها عنها وعدم اهتمامه بها، ويظهر هذا في تصرفاتها مع كل من حولها.