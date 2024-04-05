موعد صلاة عيد الفطر 1445 في تبوك.. تعليمات مهمة من أمير المنطقة

أوشك شهر رمضان على الانتهاء، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، ويبحث السعوديون والمقيمون عن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في تبوك، من أجل حضور الصلاة في المساجد والساحات.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في تبوك

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، إنّ موعد صلاة عيد الفطر 1445 في تبوك، سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة، في تمام الساعة 6:29 صباحًا.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في تبوك

وفي سياق متصل، أصدر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك عددًا من التعليمات، من أجل تسيير العمل في فترة أجازة عيد الفطر المبارك في تبوك، موجهًا باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في تبوك

وشدد أمير منطقة تبوك، على أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها، لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بضرورة الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة، وإقامة صلاة عيد الفطر في جميع ساحات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا المجاورة لساحات الأعياد.