انتشرت شائعات في الأيام القليلة الماضية، تفيد بانفصال الفنان أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق، ودخول الأخيرة في قصة حب جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني، وهو ما نفته شكلا وموضوعا، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن».

بينما بدأ الجمهور يتساءل حول اختفاء أمير عيد، خلال الأيام القليلة الماضية، وعدم رده على الشائعات، لذلك قامت «الوطن»، بالبحث لمعرفة أسباب الاختفاء، وتبين أنه كان مشغول بتصوير مسلسله الجديد «دواعي سفر».

وانتهى أمير عيد من تصوير المسلسل، خلال الساعات القليلة الماضية، وحرص على الالتقاط الصور التذكرية مع صناع العمل، في آخر أيام التصوير.

أول ظهور لـ أمير عيد

وترصد «الوطن» أول ظهور لـ أمير عيد، بعد شائعة انفصاله عن زوجته ليلى الفاروق، والتى كانت في كواليس مسلسل دواعي سفر.

مسلسل لدواعي سفر

ويقدم أمير عيد خلال مسلسل دواعي سفر شخصية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة، ويشاركه في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي، وغيرهم.