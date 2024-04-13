ضبط 13 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 13 ألفًا و679 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(599) مخالفة السير بدون تراخيص.

(10) دراجات نارية مخالفة.

(9647) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(9) مخالفات موقف عشوائي.

(278) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.