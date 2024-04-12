وزيرة الهجرة تشيد بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على الضخ داخليا

شاركت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر»، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

مميزات السوق المصرية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هذه الحملة لاستعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة.

شهادات عن الاستثمار في مصر

وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهاداتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أن الحملة رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مشيدة بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، مشددة على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

من ناحيتها، قالت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، إن طوال السنوات الماضية استطاعت أن تأتي إلى مصر بالعديد من الوفود التجارية، من أجل إطلاعهم على حجم الاستثمارات المختلفة في مصر، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطوير هائل للبنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف الأصعدة.

وأشارت الشريف إلى أنه خلال زيارات الوفود إلى مصر، كان يتم عرض كل المشروعات الاستثمارية عليهم، وهو ما أعطى انطباعًا جيدًا لدى جميع المستثمرين الإنجليز عن مصر حاليًا، وسعيهم الدائم باقتراح الأفكار الاستثمارية لتنفيذها مع الجانب المصري بعد الاطلاع الوافي عنها خلال تلك الزيارات.

ونوهت الشريف إلى أن العالم يعيش عددًا من الأزمات، يتم التغلب على ذلك بالطفرات الكبيرة التي حققتها مصر والتوضيح الكامل للمشروعات والبنية التحتية بشفافية ووضوح تام، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على ملفات مهمة وعلى رأسها البنية التحتية وما تحققه مصر الآن في مجالات التعليم والزراعة.

وكشفت الشريف عن أن هناك عددًا من المستثمرين الإنجليز لديهم رغبة كبيرة في ضخ استثماراتهم في مصر، خاصة أن لديهم إيمانًا شديدًا بالأيدي العاملة وهو ما يساعد على التغلب على كل الصعاب في الاستثمارات التي من الممكن أن يتم تنفيذها، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر واعدة، فضلًا عن أن الدولة المصرية تعد الباب الرئيسي لقارة إفريقيا المهمة جدًا للمستثمرين الإنجليز، مؤكدة أن اتفاقيات التجارة الحرة في القارة السمراء تساعد كثيرًا في ضخ الاستثمارات في مصر والاستفادة منها للجانبين.

لفتت الشريف إلى أن الدولة المصرية نجحت في إتاحة الفرصة لكبار وصغار المستثمرين فضلا عن تواجد العمالة الماهرة، على اختلافها، للاستثمار في مشروعات كبيرة في مصر، مشيرة إلى العديد من المشروعات التي يتم التخطيط لتنفيذها لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج داخل الوطن.

جذب الاستثمار في مصر

ووجهت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها، لجذب المستثمرين إلى مصر حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.