سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم السبت

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024 نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، وفقًا للمُعلن من قبل المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

«الوطن»، ترصد خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.