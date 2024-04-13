سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024، في مختلف البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، فيما سجل نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.