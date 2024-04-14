سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بداية التعاملات الصباحية

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024 نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية، وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

«الوطن» ترصد خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

يذكر أن أيام العطلات يوجد فيها تعاملات إلكترونية أي من خلال ماكينات الصراف الآلي التي يمكن من خلالها تبديل العملة المصرية بأخرى أجنبية وفق الأسعار المعلنة من البنك المركزي.