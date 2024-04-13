ياسمينا العبد عن مشهد التحرش في مسار إجباري: «لازم الأهل يقفوا جنب البنت»

خطفت الفنانة الصاعدة، ياسمينا العبد، صاحبة الـ 18 عامًا، الأضواء، هذا العام، خلال مشاركتها بمسلسل «مسار إجباري» الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بطولة أحمد داش وعصام عمر، إذ قدمت دور «فرح» شقيقة عصام عُمر، و«داش» من الأب، والتي تعرضت للتحرش في الحلقة الثامنة من العمل، وكان موقف تقارب الشقيقين من بعضهما البعض.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. ياسمينا العبد تتعرض للتحرش

تعرض ياسمينا العبد للتحرش

وعلقت الفنانة الصاعدة، ياسمين العبد، على الدور التي جسدته في مسلسل مسار إجباري، وتحديدًا مشهد التحرش، مؤكدة أنها شعرت بالمسؤولية تجاه هذا المشهد، لأنه يلمس مشكلة حقيقية تعاني منها الفتيات، بل يقدم الحلول أيضًا، وهو عدم تخاذلها والتواصل من أسرتها للدفاع عنها.

وأشارت «العبد» خلال حديثها لـ «الوطن» إلى أنها شعرت إن الفنانين أحمد داش، وعصام عمر، أشقائها بالفعل، خاصة أنهما تعاملا خلف الكاميرات بالكواليس، وكانت تشعر بخوفهما عليها، ومتابعتها دومًا.

وأكدت ياسمينا العبد،: «اللي حصل مع فرح، زي اللي بيحصل في الحقيقة ليا، ولبنات كتير، وطبعاً اتعرضت للتحرش في الحقيقة، وزي المسلسل، لازم البنت تاخد رد فعل، ولازم أهلها يقفوا جنبها، ونتعاطف مع الضحية وندعمها وده اللي قدمناه في المسلسل».

وتابعت: «اللي عجبني أكتر إن المسلسل وضح إن اخواتها الرجالة وقفوا معاها واتصرفوا وطمنوها، ملاموش عليها زي ما بيحصل من ناس كتير، وده اللي المفروض يحصل».