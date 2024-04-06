ياسمينا العبد: «بدأت تمثيل وأنا 13 سنة بفيلم مهرجانات»

نجحت الفنانة الشابة، ياسمينا العبد، خلال الموسم الرمضاني الحالي 2024، بظهورها بمسلسل «مسار إجباري» الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بطولة الشباب أحمد داش، وعصام عمر، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبير.

وفتحت ياسمينا العبد، صاحبة الـ18 عاما، قلبها لـ «الوطن» للحديث عن بدايتها منذ 5 سنوات، وكيف استطاعت المشاركة في أفلام المهرجانات، وهي 13 عامًا.

بدأت بفيلم مهرجانات وهي بعمر 13 عاما

بداية قوية تعود لخمس سنوات مضت، من خلال مشاركتها بفيلم بنات عبدالرحمن، لتبدأ من بعده بسلسلة مختلفة من السينما والدراما العربية والعالمية: «بدأت وأنا 13 سنة، كان أول مشاركة ليا في فيلم «بنات عبدالرحمن» وجسدت دور ابنة صبا مبارك، رغم إني كنت في الحقيقة سني أصغر من من الشخصية اللي بقدمها، لكن اجتهدت جداً، وحبيت التجربة لأنه عمل بيناقش قضايا كتيرة جداً خاصة بالمرأة، وشارك في مهرجانات».

وتابعت: «المخرج زيد أبو حمدان، كان عارفني لأنه بيحكم في مسابقات وكاستنج إعلانات، فكلمني وكان متخوف من سني لكن الحمد لله كنت قد المسؤولية».

البحث عن علا وش السعد عليا

من فيلم بنات عبدالرحمن، إلى أن عرف الجمهور ملامحها، بشخصية «زينة» التي قدمتها بمسلسل «البحث عن علا» أمام هند صبري، كانت نقلة للفنانة الصاعدة، وبابًا مفتوح للعديد من الأعمال الهامة: «بالنسبالي مسلسل «البحث عن علا» كان الأهم في البداية، كنت 14 سنة، لأنه كان قصير ومع هند صبري، ومسلسل له ذكريات، والعمل مع هند صبري مفيد وبالنسبة لي حلم».

متابعة: «بعده تحديدا في 2022 شاركت في المسلسل العالمي Theodosia اللي من خلاله قدرت اتكلم منطقة الشرق الأوسط بشكل مظبوط وعن ثقافتنا وهويتنا».

ياسمينا: أنا ثانوية عامة والموازنة صعبة

وأوضحت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، خلال حديثها لـ «الوطن» عن كيفية التوازن بين دراستها والعمل: «أنا في ثانوية عامة والتوازن صعب جدا مع الشغل والتصوير، لكن بتمنى اخلص السنة دي وتركز في دراسة التمثيل بشكل أكبر».

وعن الأعمال القادمة، التي تنتظرها ياسمينا العبد، اوضحت خلال حديثها بأنها تنتظر ظهورها على جماهيرها بعدة أدوار وشخصيات مختلفة: «متحمسة جدا لأني منتظرة أعمال كتير، واهمها مسلسل «البحث عن علا 2» حاليا هو في مرحلة المونتاج، والجزء التاني من فيلم سكر، وحبيته جدا».

متابعة «كمان منتظرة فيلم «كارانتيا» فيه نجوم من الشرق الأوسط وهوليود وبريطانيا وكمان نجوم من بوليوود، وبشارك في «هيلاريما» وده فيلم قصير، هيتعرض في مهرجان اسكندرية».