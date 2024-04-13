تحرير 275 محضرا تموينيا وضبط 1790 قطعة ألعاب نارية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من تحرير 275 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتاليين، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتنوعت المحاضر بين 152 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و123 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

أبرز المحاضر التموينية

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح بمراكز قويسنا وأشمون ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأدخنة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب محال أدوات مكتبية لحوزتهم 1790 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام محظور تداولها.

تكثيف الحملات في مراكز المنوفية

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.