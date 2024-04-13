احذر العقود الصورية في المعاملات.. نصائح مهمة لتجنبها

تعتبر الصورية من أكثر أشكال البيع المنتشرة، سواء في العقارات أو المنقولات، وقد تتسبب في فقدان الشيء المباع كليًا أو جزئيًا وقد يترتب على ذلك بعض المشكلات التي تؤثر في سلامة العقد، ونشرح لكم في السطور التالية معني الصورية وكيفية تجنبها.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن صورية العقود يقصد بها كتابة عقد لا يتضمن مبلغ العقار أو المنقول الصحيح، ووجود عقد آخر بمبلغ العقار الحقيقي، والذي يكون أكبر بكثير من العقد الحقيقي، ما يجعل المشتري في مأزق حال رغبته البائع في الفسخ، نظرًا لما قد يلحقه من خسارة في الفارق بين العقد الحقيقي والصوري.

الصورية النسبية

وأوضح أن الحالة الأولى هي وجود عقد بمبلغ قليل، وآخر بمبلغ كبير يمكن حلها بإخراج العقد الحقيقي الذي يتضمن المبلغ الفعلي للعقار وهو ما يسمي الصورية النسبية.

الصورية المطلقة

أما الصورية المطلقة، هي أن يكتب البائع للمشتري عقد بيع صحيح وبمبلغ حقيقي، ولكن دون استلام قيمة هذا العقار، وذلك رغبة من البائع في إسقاط حق الشفعة عن القعار لأقاربه مثلًا، وللخروج من هذه الإشكالية أوضح المحامي عدة ضوابط أثناء كتابة هذا العقد منها وجود شهود، وأيضا تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة عقب كتابة العقد لتجنب ضياع ممتلكاته.