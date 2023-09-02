السجن سنتان لشقيقة لاعب شهير وزوجها بالفيوم.. زورا عقد بيع أرض

قضت محكمة استئناف الفيوم، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، بمعاقبة ربة منزل «شقيقة لاعب سابق بالنادي الأهلي» وزوجها، بالسجن سنتين، وكفالة 2000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 15001 جنيه، لإدانتهما بتزوير عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض تقع على طريق الممشى السياحي وسط مدينة الفيوم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد معبد، وبحضور وكيل نيابة أحمد سعد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت النيابة العامة للمتهمين «مرفت.م» ربة منزل وزوجها «أ. ن» في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، بتزوير محرر رسمي «عقد بيع ابتدائي»، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، وبالاشتراك مع آخر مجهول ساعدهما بالبيانات المراد إثباتها، وإنشاء عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض على غرار المحررات الصحيحة، نسباها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة بمدينة الفيوم.

أختام شعار الجمهورية مقلدة

وتضمن قرار إحالة المتهمين، أنهما قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية واستعملاها على العقد المزور «محل الاتهام».

زورا عقد الأرض وباعاها لسيدة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ من ربة منزل تدعى أمل.ن، بتعرضها للنصب من شقيقة لاعب كرة شهير وزوجها، حيث باعا لها قطعة أرض بعقود مزورة، وتبين إنها مملوكة في الأساس لشخص يدعى ع. ن وهو المالك الأصلي لقطعه الأرض.

وأفادت الضحية، أنها أثناء محاولتها تسجيل قطعه الأرض اكتشفت أن العقد مزور، فأبلغت الشرطة على الفور.