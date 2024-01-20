«قانوني»: يجب توقيع الزوجة كشاهدة على عقد بيع الشقة حتى لا تتعرض للنصب

تعد العقود الابتدائية عمود الأساس في كافة تعاملات البيع والشراء سواء في العقارات أو المركبات كونها تتميز بالسهولة والسرعة ولا تحتاج سوى أطراف البيع، وذلك قبل تسجيلها في الشهر العقاري، وتشرح «الوطن» في السطور التالية خطأ دارجا في شراء الشقق قد يؤدي إلى فقدان المشتري لشقته أو العقار الخاص به.

قال رجب البياع المحامي والخبير القانوني إن هناك خطأ فادحا يقع فيه من يشتري شقة وهو كتابة عقد البيع دون توقيع زوجة البائع على عقد البيع كشاهدة على هذا العقد مما يتسبب في مشكلات لاحقا قد تصل لفقدان المشتري لشقته.

قرار تمكين على الشقة المبيعة

وأوضح البياع أن المشكلة تكمن في أن زوجة البائع قد تتخذ الشقة المبيعة حال اختلافها مع زوجها لاحقاً كمسكن حضانة لصغارها وتحصل على قرار تمكين وتقوم بطرد المشتري وذلك بعد سماع شهادة الشهود والذي غالباً ما تتطابق مع ادعاء الزوجة بأنها كانت تسكن في هذه الشقة.

مراجعة التوكيلات وتسلسل الملكية

ولفت المحامي إلى أنه يجب مراجعة التوكيلات وتسلسل الملكية في كل الأحوال وخصوصاً التوكيلات بالرجوع للشهر العقاري الصادرة منه للتأكد من أنها سليمة وصادرة من مكاتب الشهر العقاري المذكورة، مشدداً على أنه ينصح في كل الأحوال بالتوجه لمحام مختص حتى يتم عملية الشراء.