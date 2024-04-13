«الداخلية» تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع مرتكزات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، التي تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الانتشار الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة التزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

وفى سياق متصل، شاركت الوزارة المواطنين الاحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة في العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التي تفاعل معها المواطنين.

كما قامت الوزارة بلفتة إنسانية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية من خلال توجيه مأموريات لعدد من المستشفيات، قام خلالها رجال الشرطة بتوزيع عبوات «كحك العيد» على المرضى، الذين يتلقون العلاج وقد أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

من جانبها، أكدت أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.