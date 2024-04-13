«تجارية القليوبية» تعلن آليات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه لدراسته من الجهة المُختصة في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.

آلية التقديم للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح رئيس الغرفة أن آلية تقديم الطلبات كالتالي:

- تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة.

- ترسل الاتحادات جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهة وإلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل بدورية أسبوعية الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدما من مُنشأة وليس قطاعا.

الأوراق المطلوبة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أنه على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الأوراق التالية في طلب الاستثناء كالتالي:

- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة

- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.

- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.

- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.

- استمارة 2 تأمينات.

- السجل التجاري.

- البطاقة الضريبية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.