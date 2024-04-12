عاجل.. كاف يصدم الأهلي بقرار مثير قبل مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صدمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الكشف عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة الفريق أمام مازيمبي في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقامة بين الفريقين يوم 20 أبريل الجاري.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن يكون الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي ومازيمبي مكون من باسيفيك ندابيها على أن يعاونه الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، والبنيني إريك ايمافو مساعد ثاني، فيما سيكون البنيني لويس ديجندو حكم رابع، ويتواجد على في غرفة تقنية الفيديو الغاني داينال لاريا وتساعده الرواندية سليما ميكونسانجا، وذلك وفقًا لتقارير صحفية أفريقية.

كاف يصدم الأهلي بسبب حكم مباراة مازيمبي

وتتمثل الصدمة في اختيار الحكم الغاني دانيال لاريا، والذي سيكون على تقنية الفيديو في المباراة، وذلك بسبب ما ارتكبه الحكم في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تسجيل يانج أفريكانز هدفًا بعد تصويبة صاروخية وسقطت داخل المرمى قبل أن يؤكد لاريا أن الكرة ليست هدفًا وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول استحقاق الفريق التنزاني هدفًا كاد يصعد به لو تم احتسابه للدور نصف النهائي قبل أن يخسر الفريق بضربات الترجيح ويصعد بطل جنوب أفريقيا.

وأثارت اللقطة الجدل حول صحة الهدف من عدمه، وهو ما يتخوف الأهلي من تكرار الحكم الغاني قراراته المثيرة واحتساب قرارات عكسية وهو على تقنية الفيديو، خاصة أنه لا يزال يواجه انتقادات حادة بسبب هذا القرار الذي منح صن داونز قبلة الحياة للتأهل لنصف النهائي.