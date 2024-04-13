آخر موعد لإجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي.. مجلس الوزراء يوضح

حدد مجلس الوزراء آخر موعد لإجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، والمصالح الحكومية.

إجازة عيد الفطر

وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن آخر موعد لإجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي، سيكون غداً الأحد الموافق 14 من شهر أبريل الجاري، على أن تعود المؤسسات الحكومية للعمل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 من نفس الشهر، والضوابط المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.

وعلى مدار أيام إجازة عيد الفطر، حرصت عدد من الوزارات على تيسير مختلف الخدمات للمواطنين، على رأسها وزارة الصحة والسكان، والتي وفرت كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته بمختلف محافظات الجمهورية، وتخصيص ممثلاً لخدمات نقل الدم القومية في غرفة الأزمات تحديث بيانات منظومة بنوك الدم الالكترونية كل 6 ساعات.

تنفيذ 95 زيارة مفاجئة

كما عملت الوزارة على تنفيذ 95 زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات لمراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية، أما بالنسبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت على عمل المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الفطر المبارك، وكذلك الأمر بالنسبة لمخازن الجملة لتوفير السلع التموينية لمنافذ الصرف، وشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة.

أما وزارة التضامن الاجتماعي، فحرصت على توزيع هدايا وبدل ملابس إلى 9.3 آلاف من بنات وأبناء مصر من أيتام مؤسسات الرعاية، ونفذت مجموعة كبير من الأنشطة للتوعية بأضرار المخدرات، وكيفية الابتعاد عن التدخين والتعريف بآثاره السلبية على صحة الإنسان.

وشهدت الحدائق العامة، إقبالا كثيفا، بالتزامن مع حرص الجهات المسئولة على توفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ومنها على سبيل المثال حدائق الرى بالقناطر الخيرية التي إقبالاً كثيفاً من الزوار للاحتفال بعيد الفطر المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة.