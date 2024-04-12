موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية.. إقبال كبير على المنتزهات

تنتهي غدًا السبت إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية للقطاع الخاص، التي كانت مدتها 4 أيام، إذ بدأت يوم الثلاثاء الماضي 9 أبريل وتنتهي اليوم الجمعة 12 أبريل بعد نهاية ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية

وكانت وزارة الموارد البشرية حددت أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص في السعودية ومدتها 4 أيام وتبدأ بعد نهاية دوام يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل.

وشهدت المتنزهات الطبيعية والحدائق إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

إجازة عيد الفطر 2024 في عاصمة السعودية

وفي الرياض احتفل المواطنون السعوديون بعيد الفطر بعدد من الموروث والفعاليات المتعارف عليها في نجد؛ ومنها حوامة العيد التي تعد من أبرز الفعاليات التي تنطلق في نهاية شهر رمضان المبارك، ويكون الأطفال فيها عنصراً أساساً بحضور أهاليهم وأهالي الحي، حيث يتجولون بين البيوت منشدين أهازيج استقبال العيديات والحلوى.

وشهدت منطقة جازان، حزمة من البرامج والفعاليات والاحتفالات المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

واحتفلت القبائل السعودية في مكة بعيد الفطر ومارست فن التعشير الحجازي وهو أحد الفنون الشعبية الأدائية التي اشتهرت بها قبائل تهامة والشفا بمنطقة مكة المكرمة، وهي من العادات المكية حيث يمسك أحد الرجال ببندقية ويملؤها بالبارود ثم يطلق النار للأسفل، بينما يقفز هو للأعلى وهو من الفنون التراثية في مكة.