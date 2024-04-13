موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024.. غدا آخر يوم

حدد مجلس الوزراء موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، التي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 من نفس الشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، كما حددت وزارة العمل القطاع الخاص أيضاً في نفس المدة.

انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 غداً

ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن نهاية إجازة عيد الفطر المبارك 2024 سيوافق غداً الأحد 14 أبريل من الشهر الجاري على أن يتم استئناف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، وعملت وزارة العمل على متابعة تطبيق المُدة المحددة لإجازة العيد بالتنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

ويمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل في إجازة عيد الفطر المبارك 2024، ويستحق العامل بدلاً عن عمله في إجازته في أيام العيد وذلك وفقاً لنص المادة 52 من قانون العمل، التي تضمنت أنه لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل أثناء أيام الإجازات إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق للعامل خلال هذه الحالة إضافة أجر مضعف لأجره.