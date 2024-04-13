الطيار أحمد منصور يشيد بانتظام حركة العمل بمطاري الغردقة وسفنكس الدوليين

تفقد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم، مطاري الغردقة وسفنكس الدوليين، للوقوف على انتظام العمل وحركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة تفقد منصور صالات السفر والوصول بكلا المطارين، ومنطقة إنهاء الإجراءات وتأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الشكر لقادة المطارين وفريق عملهما، لما لمسه من انضباط والتزام، وحرص العاملين بهما على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لجميع الركاب والمسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تزامنا مع ما تشهده مصر من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة والطيران.