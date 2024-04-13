رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الطيار أحمد منصور يشيد بانتظام حركة العمل بمطاري الغردقة وسفنكس الدوليين

كتب:

أيمن حمزة
05:00 م | السبت 13 أبريل 2024
المطارين يقدمان كامل الخدمات و التسهيلات لجميع الركاب و المسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

المطارين يقدمان كامل الخدمات و التسهيلات لجميع الركاب و المسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

تفقد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم، مطاري الغردقة وسفنكس الدوليين، للوقوف على انتظام العمل وحركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة تفقد منصور صالات السفر والوصول بكلا المطارين، ومنطقة إنهاء الإجراءات وتأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الشكر لقادة المطارين وفريق عملهما، لما لمسه من انضباط والتزام، وحرص العاملين بهما على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لجميع الركاب والمسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تزامنا مع ما تشهده مصر من نشاط سياحي ملحوظ، وتزايد أعداد الزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة والطيران.

اقرأ المزيد:

«الأحد أم الاثنين».. موعد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف خلال إجازة العيد في الشرقية

كيف تستعيد نشاطك بعد إجازة العيد؟.. 5 نصائح واظب عليها

المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية الشركة المصرية القابضة للملاحة

"المصرية للمطارات" تتسلم شهادة تجديد "الأيزو" لمقر الشركة

إجراءات الشركة المصرية للمطارات للحد من انتشار فيروس كورونا

تكليف عادل محجوب بإدارة الشركة المصرية للمطارات

الطيار محمد مصيلحي قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات

رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقاً: العثور على حطام الطائرة سيساعد فى سرعة الكشف عن أسباب الحادث

رئيس الشركة المصرية للمطارات: الطائرة المنكوبة كانت تحلق على ارتفاع 31 ألف قدم ويصعب استهدافها

مجهولون يحرقون أتوبيس الشركة المصرية للمطارات في بورسعيد
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.