كيف تستعيد نشاطك بعد إجازة العيد؟.. 5 نصائح واظب عليها

ينتهي شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وبعدها يستعد كثيرون للعودة إلى حياتهم اليومية الطبيعية، لكن يصاحب البعض شعور التعب والإرهاق بعد الصيام وإجازة العيد والسهر لأوقات متأخرة من الليل مع الأهل والأصدقاء، لذا يحتاج الجسم لاستعادة نشاطه بشكل تدريجي، ويتطلب الأمر الالتزام ببعض النصائح، وهو ما تستعرضه السطور التالية.

نصائح لاستعادة نشاطك بعد إجازة العيد

ينصح الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية العلاجية، بالعودة التدريجية من إجازة العيد وشهر رمضان، وذلك من خلال استعادة الجهاز الهضمي لنظامة الطبيعي بعيدًا عن الصيام أو تناول الطعام بكميات كبيرة، ومن ثم تأقلمه مع الوجبات الأساسية اليومية، وذلك لتجنب أي مشاكل بالجهاز الهضمي.

لذا، يجب البدء بوجبات صغيرة ومتكررة حتى يسمح الشخص لجسمه بالتكيف، وتجنب الأطعمة الدسمة أو الحلوة، خاصةً بعد تناول الرنجة والفسيخ والحلويات خلال تلك الفترة، حسبما ذكر استشاري التغذية لعلاجية لـ«الوطن».

وحتى يتمكن الشخص من استعادة طاقته ونشاطه، يفضل تجنب أي مشروبات بها كافيين، وتجنب النيكوتين، أو الحد منهما على الأقل، لأنهما يؤديان إلى السهر لفترات متأخرة من اليوم، ويؤدي إلى زيادة الإرهاق والتعب. يقول «عبدالعال»، إن التقليل من الكافيين أو النيكوتين يسمح للجسم بالتعافي من فترة التعب والتغيير الكبير الذي حدث في ساعته البيولوجية.

الرياضة وترطيب الجسم

ممارسة الرياضة والترطيب المناسب للجسم من الداخل أمران مهمان لاستعادة نشاط الجسم، لأن الصيام طوال شهر رمضان بالتأكيد يقلل من نسبة السوائل في الجسم، خاصة بعد تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح. لذا ينصح «عبدالعال» بشرب السوائل كالماء والعصائر الطبيعة، وممارسة الرياضة، وتناول الخضروات بشكل مستمر ودمجها في الوجبات، والنوم مبكرا وفي أوقات محددة.