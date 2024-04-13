سامي مغاوري وصناع مسلسلات الكارتون بالمتحدة ضيوفا على «الحياة اليوم»

يستضيف برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أبطال وصناع مسلسلات الكارتون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني.

ويحل كل من مخرج ومؤلف مسلسل «سر المسجد» زياد الجندي، وبطل مسلسلي «سر المسجد ونورة» وبطل مسلسل يحيى وكنوز 3 إياد الجندي، وشكران حسين بطلة مسلسل نور والكوكب السعيد ضيوفًا على البرنامج الذي يذاع في السابعة مساء.

ويتحدث الضيوف خلال اللقاء عن كواليس مسلسلات سر المسجد ويحي وكنوز ونور والكوكب السعيد، وكيف نجحت تلك الأعمال في تقديم وجبة معلوماتية وتوعوية بشكل مختلف للأطفال والكبار.

ويستضيف البرنامج، الفنان الكبير سامي مغاوري، حيث يكشف كواليس مسلسل "مليحة" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني على شبكة تليفزيون الحياة، وكيف قدم دورًا وطنيًا مميزًا في المسلسل الذي تناول القضية الفلسطينية بشكل مختلف.