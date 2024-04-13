طريقة عمل البسبوسة الصيامي دون حليب.. مكونات بسيطة وطعم ألذ من المحلات

البسبوسة واحدة من ألذ وأشهر الحلويات الشرقية المُفضلة للكثيرين، والذين يُقبلون على تناولها والاستمتاع بطعمها في المناسبات السعيدة ومنها الأعياد؛ لذا وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2024، وقضاء المسيحيون لفترة الصوم الكبير التي يمتنعون خلالها عن تناول الكثير من الأطعمة أبرزها الألبان، ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الحلويات من الخارج ويفضلون إعدادها وتحضيرها في المنزل؛ نستعرض في السطور التالية طريقة عمل البسبوسة الصيامي دون حليب.

مكونات البسبوسة الصيامي دون حليب

وحول توضيح طريقة عمل البسبوسة الصيامي دون حليب، فإن عمل البسبوسة الصيامي في المنزل يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

2 كوب سميد ناعم

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب جوز الهند المبشور

1 كوب ماء

1 باكيت بيكنج باودر

1 كيس فانيليالوز أو فستق حلبي للتزيين «اختياري».

طريقة عمل البسبوسة الصيامي

بعد تجهيز المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل البسبوسة الصيامي دون حليب تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية. خلط السميد والسكر والبيكنج باودر والفانيليا في وعاء كبير. إضافة الزيت وجوز الهند المبشور والماء، ومزج المكونات جيدًا حتى تتشكل عجينة متماسكة. صب العجينة في صينية فرن مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة. توزيع اللوز أو الفستق الحلبي على سطح العجينة «اختياري». خبز البسبوسة في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون. إخراج البسبوسة من الفرن وتركها تبرد. تقطيع البسبوسة إلى قطع مربعة أو ماسية. تقديمها مع القطر أو العسل.

بسبوسة صيامي تناسب مختلف الأذواق

وللحصول على مذاق أفضل لـ البسبوسة الصيامي يناسب مختلف الأذواق، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها حسب الرغبة، وهي: