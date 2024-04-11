حقيقة صادمة عن بطارخ الرنجة.. فوائد مذهلة لجسم الإنسان

تعتبر الرنجة من الأكلات المميزة بالنسبة لكثيرين يُقبلون على تناولها للاستمتاع بمذاقها الرائع، إلا أن ما لا يعرفه كثيرون أن بطارخ الرنجة بنوعيها تحقق فوائد مذهلة للجسم عند تناولها؛ لذا نستعرض في السطور التالية حقيقة صادمة عن بطارخ الرنجة والفوائد التي تعود على الجسم من تناولها.

حقيقة صادمة عن بطارخ الرنجة

وكشفت الدكتورة مروة شعير، استشارية التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، حقيقة صادمة عن بطارخ الرنجة بنوعيها، موضحة أنها غنية بالفيتامينات والمركبات المفيدة، وتحقق للجسم العديد من الفوائد الصحية عند تناولها.. فما هي فوائد تناول بطارخ الرنجة؟

فوائد تناول بطارخ الرنجة

واستكمالًا لتوضيح حقيقة صادمة عن بطارخ الرنجة بنوعيها، قالت «شعير» إنّ البطارخ الموجودة في الأسماك، ومنها الرنجة، تحتوي على العديد من القيم الغذائية، مثل السيلينيوم، فيتامين ب، فيتامين د، الماغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم، والكالسيوم، ما يجعلها تحقق للجسم فوائد صحية كثيرة عند تناولها، منها:

الحفاظ على صحة القلب.

تقليل أعراض التهاب المفاصل.

تعزيز صحة العين.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تقليل خطر متلازمة التمثيل الغذائي.

تحسين وظائف الأعصاب.

المساهمة في علاج الالتهابات.

فوائد أخرى لبطارخ الرنجة

كما ذكر الموقع الرسمي للمركز الصحي الجديد «body achee scape»، أن تناول بطارخ الرنجة يحقق للجسم عديد من الفوائد الصحية، منها: