«الباشا» أحدث أغنيات المطرب المغربي دوزي (فيديو)

طرح النجم المغربي دوزي أغنيته الجديدة بعنوان «الباشا» على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي يقدم خلالها ستايل جديد من الأغنيات الإيقاعية.

تعتبر أغنية «الباشا» أول عمل فني لــ«دوزي» هذا العام، حيت اختار أن تكون كلمات الأغنية بلهجة بيضاء، فكلمة الباشا متداولة في العالم العربي.

وتعاون من خلالها مع مجموعة كتاب الكلمات، بينهم عبدالقادر دوزي، منصف الخصيمي، محمد اليوسفي، أما الألحان فتعامل مع ياسين الجديع ومحمد اليوسفي، من توزيع وليد الفضيلي، وجرى تسجيلها في استوديوهات بين بلجيكا وإنجلترا والمغرب.

كما اختار الدوزي أن يكون سفيرا للسياحة في المغرب، من خلال تصوير فيديو كليب الأغنية بمجموعة من المدن المغربية، بينها الرباط، مرزوكة، وارزازات، وطنجة، من أجل إبراز التنوع الثقافي والسياحي، ليكون بذلك الفيديو كليب من بين أكبر الإنتاجات الفنية.

واختار تصوير الفيديو كليب مع المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وتعتبر أغنية «الباشا»، أولى أغاني ميني ألبوم دوزي الجديد، الذي استغرق أكثر من سنتين من التحضيرات، ليكون عودة قوية للساحة الفنية المغربية والعربية، ويتضمن مجموعة من الأغاني التي سيتم طرحها بشكل منفرد على فترات.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدوزي يستعد لجولة فنية تشمل عدة دول أوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وكندا، لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.