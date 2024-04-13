الأهلي يرفض تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة القمة.. ويكشف السبب

تحفظ مسؤولو النادي الأهلي، على تعيين إبراهيم نور الدين، حكما لمباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، في السابعة مساء بعد غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري nile.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، رفض الإدارة إسناد مباراة القمة لإبراهيم نور الدين، بسبب صحيفة سوابقه التحكيمية، مشددا على أن اتحاد الكرة يعاند في الخطأ.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة، تعيين إبراهيم نور الدين حكما للساحة في مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من:

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثانٍ: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم فيديو: محمد عادل

مساعد حكم فيديو: عاطف حسين

مساعد حكم فيديو 2: محمود أبو الرجال

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخله في اختيارات حكام القمة

وقال اتحاد الكرة، في بيان جرى بثه عبر المركز الإعلامي لـ«الجبلاية»: «بيريرا ابلغنا بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين، ولا نتدخل في اختياراته».