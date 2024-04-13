سبب اعتزال الفنانة شيرين سيف النصر الفن عام 2010.. ما علاقة والدتها؟

منذ دقائق أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر وفاتها، عن عمر يناهز 56 عامًا، في نبأ محزن للوسط الفني، وفي التقرير التالي نتحدث عن سبب اعتزالها عام 2010، وكيف تأثرت بنبأ رحيل والدتها.

في مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، كشفت الفنانة شيرين سيف النصر سبب اعتزالها الفن، مؤكدة أن خبر وفاة والدتها هو السبب الرئيسي لابتعادها عن الفن، مضيفة: «تعبت أوي لما ماما اتوفت فبعدت، ودي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات، والصحافة تكلمها وكانت شيلاني شيل، وبعدين مالقتش الورق اللي بيجيلي كويس، لكن مقدرتش أكمل بعدها».

احتمالية العودة للفن بعد الاعتزال

كانت الفنانة شيرين سيف النصر قد درست رجوعها للفن، من خلال رؤية بعض الأعمال المعروضة عليها، وخلال المداخلة تحدثت عن احتمالية عودتها خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سنيمائي، لكن هذا ما لم يحدث.

ابتعاد الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن

عاشت الفنانة شيرين سيف النصر حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والدتها، إذ اعتبرتها كل شيء في حياته، حيث كانت تدعمها وتقرأ لها الأفلام والمسلسلات، وقررت عدم العودة والاكتفاء بالأعمال الـ31 التي شاركت بها في السينما والدراما.