الإعلامي ممدوح موسى ناعيا شيرين سيف النصر: «طول عمرها عايشة في سلام وهدوء»

نعى الإعلامي ممدوح موسى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفنانة شيرين سيف النصر، والتي وافتها المنية اليوم.

وكتب ممدوح موسى: «الله يرحمها ويغفرلها، كانت صديقة محترمة جدا، البقاء لله، على الأقل نعزيها في بوست على الأقل لو مفيش عزاء، طول عمرها عايشة في سلام وهدوء وتوفت في هدوء».

وفاة شيرين سيف النصر

وتوفيت صباح اليوم الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما في هدوء تام، حيث أعلن شقيقها شريف سيف النصر خبر وفاتها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد وفاتها.

وكتب شريف قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».