7 معلومات عن الفنانة شيرين سيف النصر.. تعرف على دراستها

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر، منذ قليل، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، لترحل عن عالمنا، تاركة بصمة فنية سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، فلا تزال تعرض أعمالها على الشاشات، ويشاهدها الملايين وكأنها أول عرض.

وخيم الحزن على جماهير الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن دنيانا بشكل مفاجئ، لذا هناك 7 معلومات عن الفنانة شيرين سيف النصر.

7 معلومات عن الفنانة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر 1967.

ولدت لأب مصري وأم فلسطينية.

توفيت عن عمر ناهز الـ56 عامًا.

تخرجت في كلية الحقوق.

اكتشفها المخرج يوسف فرنسيس لتشارك في مسلسل «ألف ليلة وليلة» عام 1986.

اعتزلت التمثيل في عام 1996، ثم عادت مجددًا عام، من خلال دورها في فيلم «أمير الظلام».

توفيت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

حققت الفنانة شيرين سيف النصر نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من خلال الأعمال التي قدمتها سواء في الدراما أو السينما، خاصة مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، الذي تم عرضه عام 1996، لتلعب دور البطولة مع الفنان أحمد عبد العزيز، ويصبحًا من أهم الثنائيات التي عرفتها الدراما المصرية.

قدمت الفنانة شيرين سيف النصر أعمالًا عديدة

قدمت الفنانة شيرين سيف النصر، العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة، أبرزها «غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، سواق الهانم، النوم فى العسل، أمير الظلام»، وغيرهم من الأعمال التي لا تزال خالدة في الفن المصري.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

خيم الحزن على الوسط الفني، ومحبي الفنانة شيرين سيف النصر، بعد إعلان وفاتها من قبل شقيقها، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» معلقًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».