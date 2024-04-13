أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، والتي تنطلق منتصف شهر مايو القادم، إذ يؤدي نحو 108 آلاف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة وحوالي 2000 طالب «المهني والنور المكفوفين».

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بمحافظة الدقهلية

وأشار «شعبان» أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الدقهلية، جاء بداية من السبت 18 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو كالآتي:

- السبت 18 مايو 2024، مادة اللغة العربية.

- الأحد 19 مايو 2024، مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو 2024، مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 22 مايو 2024، مادة الهندسة والدراسات الفنية.

- الخميس 23 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني الترم الثاني

حددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي المهني الترم الثاني كالآتي:

- السبت 18 مايو 2024، مادة مجال اقتصادي منزلي تحريري، مجال صناعي تحريري، ومجال زراعي تحريري.

- الأحد 19 مايو 2024، مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التكنولوجيا.

- الاثنين 20 مايو 2024، الرياضيات ومادة التربية الدينية.

- الثلاثاء 21 مايو 2024، مادة العلوم.

-الأربعاء 22 مايو 2024، مادة اللغة الأجنبية.

- الخميس 23 مايو 2024، مادة التربية الفنية والدراسات الاجتماعية.