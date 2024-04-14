هل يسقط المبلغ المدون في الشيك بعد وفاة أحد أطرافه؟.. محام يجيب

يتضمن الشيك البنكي ثلاثة أطراف، وهم الساحب وهو الشخص أو الكيان الذي أصدر الشيك سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري والمستفيد وهو متلقي المال، والمسحوب عليه وهو البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى منوط بها دفع قيمة الشيك، ونشرح لكم في السطور التالية مدى سقوط المبلغ المدون في الشيك من عدمه على حقوق المستفيد والساحب وذلك في حالة وفاة أحدهما.

وثيقة مكتوبة على شكل حوالة

قال أیمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الشيك هو وثيقة مكتوبة على شكل حوالة يسمح لساحبه مصدر الشيك بأن يسحب لصالحه أو لصالح شخص آخر، كل أو بعض من الأموال الموجودة في حسابه البنكي.

وفاة المستفيد من الشيك

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب التفريق بين عدة حالات أولها في حالة وفاة المستفيد وهو من صَدر لصالحه الشيك ففي هذه الحالة يحق لورثته أن يطالبوا بقيمة الشيك ويدخل ضمن ميراث المتوفى يقسم عليهم وفقاً لما هو مثبت في إعلام الوراثة كل على حسب نصيبه.

وفاة مصدر الشيك

واستكمل، أما إذا توفى الساحب وهو مصدر الشيك فتكون قيمة الشيك دين في التركة ووفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه «لا تركة إلا بعد سداد الديون»، ويلتزم الورثة بسداد قيمة الشيك من أموال تركتهم.