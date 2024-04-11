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مركز شباب أشمون يوزع هدايا وألعاب للأطفال احتفالا بعيد الفطر في المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
12:01 ص | الخميس 11 أبريل 2024
احتفال بعيد الفطر في أول الأيام

احتفال بعيد الفطر في أول الأيام

وزع مركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، هدايا وألعاب للأطفال، ضمن الاحتفال باليوم الأول بعيد الفطر المبارك، بحضور رئيس مجلس الإداراة، والمئات من الأطفال بصحبة أسرهم من بداية اليوم.

توزيع هدايا وألعاب للأطفال 

قال محمد نبيل عضو مجلس الإدارة ومنظم المبادرة، إن اليوم بدأ بتوزيع بلالين وبسكويت العيد، وألعاب وهدايا للأطفال واكسسوار للبنات، وميداليات على الأطفال، بعد أداء صلاة العيد.

ملاهي مركز الشباب

تابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأطفال بعد الحصول على اللعبة اتجهوا إلى اللعب بالزحاليق للكبار، وأخرى مخصصة لسن 4 سنوات، وقطار كهربائي ونشاط شد الحبل، ونشاط تنس الطاولة، وجوائز هدايا ألعاب للأطفال وجبات لشباب تنس الطاولة، مؤكدا أن جميع النشاطات والفعاليات مستمرة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

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بقلم عصام علم الدين