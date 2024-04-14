تعرف على الإجازات الرسمية لطلاب المدارس قبل امتحانات النقل والإعدادية

يشهد شهرا أبريل ومايو العديد من الإجازات الرسمية من الأعياد والمناسبات الوطنية خلاف يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية كل أسبوع، والتي تضيف إلى رصيد إجازات طلاب المدارس قبل إمتحانات النقل والإعدادية المزمع عقدها 8 مايو المقبل.

إجازات المدارس قبل امتحانات النقل والإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية عدد أيام الإجازات الرسمية لطلاب المدارس قبل الإمتحانات، وجاءت على النحو التالي:

الإجازات المتبقية في شهر أبريل

يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية.

إجازات الأسبوع الأول من شهر مايو

يوم الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

يوم الجمعة 3 مايو: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 4 مايو: عطلة أسبوعية.

يوم الاثنين 6 مايو: شم النسيم.