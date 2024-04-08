11 يوم إجازة في انتظار الموظفين خلال أبريل.. البداية غدا الثلاثاء

يتبقى في شهر أبريل العديد من أيام الإجازات، تنوعت بين الأعياد الرسمية والعطلات الأسبوعية، للعاملين بالدولة والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، تشمل إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازات شهر أبريل 2024

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بعد استطلاعه لهلال شهر شوال مساء اليوم، فإن إجازة عيد الفطر 2024، تبدأ من غد الثلاثاء، وهو الأمر الذي أكدته دار الإفتاء المصرية في بيانها للأمة مساء اليوم بإعلانها غدا الثلاثاء متمما لشهر رمضان المبارك.

وأصدر مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأربعاء الماضي، قرارا رسميا نص على أن تكون إجازة العيد 6 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام والجامعات والمدارس، على أن تبدأ من غد الثلاثاء وتستمر حتى الأحد 14 المقبل.

عيد تحرير سيناء

ويضم شهر أبريل أيضا إجازة عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الخميس 25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت على مدار الأسابيع المتبقية من الشهر.

وترصد «الوطن» خلال النقاط التالية الإجازات المتبقية خلال شهر أبريل الجاري، والتي جاءت كالتالي:

إجازة عيد الفطر 2024

من الأربعاء 9 أبريل إلى الأحد 14 من الشهر نفسه: إجازة عيد الفطر «6 أيام».

يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية.